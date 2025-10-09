ARBÖ-Winterreifentest: Nur 50% sind empfehlenswert

Besonders deutliche Unterschiede auf Nässe

Goodyear und Pirelli setzen sich klar an die Spitze, dicht gefolgt von Continental, Bridgestone und Michelin. Abstriche gibt es bei Vredestein, Yokohama und Triangle. Besonders kritisch: Der Maxxis patzt sowohl bei der Fahrsicherheit als auch beim Bremsen. Wo der BMW auf Pirelli-Reifen aus 100 km/h bereits steht, zeigte der Tacho mit Maxxis-Bereifung noch knapp 40 km/h. Auf Linglong und Vredestein sind es immerhin noch 30 km/h – mit ebenfalls potenziell schwerwiegenden Folgen im Ernstfall.