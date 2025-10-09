Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harte Bewertung

ARBÖ-Winterreifentest: Nur 50% sind empfehlenswert

Motor
09.10.2025 11:36
Die Fahreigenschaften auf Schnee sind nicht allein entscheidend für einen guten Winterreifen.,
Die Fahreigenschaften auf Schnee sind nicht allein entscheidend für einen guten Winterreifen.,(Bild: ARBÖ)

Im neuen Winterreifentest des ARBÖ und seiner Partner hat es gerade einmal die Hälfte der Kandidaten auf die Empfehlungsliste geschafft. Getestet wurden zehn Reifen der Dimension 245/45 R19.

0 Kommentare

Sie wurden von ARBÖ, Auto Zeitung und GTÜ an einem aktuellen BMW 5er untersucht. Neben den Pneus von Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin und Pirelli stellten sich auch die preiswerteren Alternativen von Vredestein und Yokohama sowie die Preisbrecher von Linglong, Maxxis und Triangle dem harten Vergleich auf Schnee, Nässe und trockener Fahrbahn.

Obgleich schneebedeckte Straßen seltener werden: Grip bleibt im Winter entscheidend, sagt der ARBÖ. Bridgestone, Goodyear und Michelin überzeugen hier mit sehr guter Traktion und hoher Fahrsicherheit. Der neue Pirelli bietet ebenfalls ordentliche Schneeeigenschaften und positioniert sich vor Continental, Maxxis und Vredestein, die nur befriedigende Ergebnisse erreichen.

Drei Kandidaten bleiben hinter den Erwartungen zurück: Der Triangle erweist sich im Grenzbereich als instabil. Linglong bietet die geringste Fahrsicherheit. Schlusslicht ist der Yokohama mit schwacher Traktion, unzureichender Seitenführung und eingeschränkter Fahrstabilität.

Die Ergebnisse im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: ARBÖ)

Besonders deutliche Unterschiede auf Nässe
Goodyear und Pirelli setzen sich klar an die Spitze, dicht gefolgt von Continental, Bridgestone und Michelin. Abstriche gibt es bei Vredestein, Yokohama und Triangle. Besonders kritisch: Der Maxxis patzt sowohl bei der Fahrsicherheit als auch beim Bremsen. Wo der BMW auf Pirelli-Reifen aus 100 km/h bereits steht, zeigte der Tacho mit Maxxis-Bereifung noch knapp 40 km/h. Auf Linglong und Vredestein sind es immerhin noch 30 km/h – mit ebenfalls potenziell schwerwiegenden Folgen im Ernstfall.

Auf trockener Fahrbahn liegen die Resultate enger beieinander. Allerdings disqualifiziert sich der Maxxis erneut durch überdurchschnittlich lange Bremswege. Der ebenfalls preisgünstige Triangle überrascht hingegen mit dem zweitbesten Ergebnis im Trocken-Bremstest.

245/45 R19 passt u.a. für:

  • Audi A6, A7 
  • BMW 5er, 6er GT, 7er, X1, X2, X3, X4
  • Cupra Ateca
  • DS 4
  • Ford Mustang, S-MAX, Galaxy
  • Honda CR-V
  • Hyundai Ioniq 6, Nexo, Tucson
  • Jaguar XJ
  • Jeep Compass
  • Kia Sportage
  • Mazda6
  • Mercedes E-, S-, V-Klasse, Vito
  • MG Cyberster
  • Mini Countryman
  • Mitsubishi Outlander
  • Polestar 2
  • Smart #3

Am besten überzeugen die bereits in den anderen Kapitelwertungen weit vorne liegenden Reifen von Goodyear, Michelin und Pirelli. Aber auch Bridgestone und Conti liefern ab und finden sich in dieser Kategorie abermals in der oberen Hälfte des Testfeldes.

Goodyear in der Gesamtwertung vorn
Der Goodyear-Reifen kombiniert hohe Leistungen bei Nässe, gute Ergebnisse auf Schnee und eine solide Umweltbilanz. Der Michelin belegt den zweiten Platz, knapp dahinter folgt der neue Pirelli. Dieser punktet zusätzlich mit einem Anteil von mindestens 55 Prozent recycelten oder biobasierten Materialien – ein Plus für die Umwelt und damit für Kunden, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Einzige Schwäche des Italieners: seine Leistung im Kurven-Aquaplaning. 

Lesen Sie auch:
Ungewöhnliches Ergebnis im Winterreifentest: Der Beste auf Schnee ist insgesamt das ...
Warum ist das erlaubt?
Winterreifentest: Elf Kandidaten sind gefährlich
23.09.2025

Der Bridgestone verfehlt das Podium nur knapp, überzeugt jedoch mit Bestnoten auf Schnee und hoher Effizienz. Continental komplettiert die Topgruppe, wenngleich seine Schneeperformance und Bremswege bei Nässe hinter den Spitzenreitern zurückbleiben.

Schwächen im Rest des Feldes
Die übrigen Kandidaten zeigen bei genauerer Betrachtung das eine oder andere Manko. Ein Blick in die detaillierten Messergebnisse gibt Auskunft darüber, ob sie vielleicht dennoch genau den Erwartungen genügen. 

Wer den Vredestein in die engere Wahl zieht, muss mit längeren Bremswegen auf Nässe sowie einem mäßigen Gripniveau und mittelmäßig präzisen Lenkreaktionen auf griffigem Asphalt rechnen. 

Yokohama leidet unter mangelhafter Schneetauglichkeit, Linglong unter hohen Umweltbelastungen. Der Maxxis trägt insgesamt das Schlusslicht: Ordentliche Leistungen auf Schnee stehen eklatanten Schwächen auf Nässe und Trockenheit gegenüber.

Erich Groiss, technischer Koordinator vom ARBÖ, zieht Bilanz: „Wer beim Reifenkauf spart, muss sich bewusst sein, dass damit auch ein Qualitätsverlust einhergeht. Es hat sich erneut gezeigt, dass die Premiumhersteller den Erwartungen gerecht werden und gerade auf Schnee und vor allem nasser Fahrbahn, dem wohl häufigsten Fahrbahnzustand auf österreichischen Straßen, beste Brems- und Fahreigenschaft bieten.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.998 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.489 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
128.816 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1324 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1163 mal kommentiert
Mehr Motor
Harte Bewertung
ARBÖ-Winterreifentest: Nur 50% sind empfehlenswert
Tiguan-Jäger
Nissan Qashqai: Neuer Antrieb macht ihn sparsam
Ab 2027 nur digital
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
Billigster Stromer
Dacia Spring kriegt Mega-Update mit mehr Leistung
Krise in ganz Europa
Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf