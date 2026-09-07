Alle Söhne abgenommen: Mutter kämpft vor Gericht

Keine Zeichen für Mängel in der Versorgung

Rechtsanwältin Julia Tesch-Kohlbeck ist spezialisiert auf Familienrecht und vertritt die Mutter im Falle des jüngsten Kindes, das laut ihrer Aussage altersgerecht entwickelt und gut genährt sei. „Die angenommene mangelnde Erziehungsfähigkeit der Kindesmutter wird im Wesentlichen damit begründet, dass sie den Kindesvater nicht akzeptieren könne und diesem stark ablehnend gegenübersteht. Das Gutachten enthält dabei aus unserer Sicht teilweise nicht nachvollziehbare Argumentationen.“