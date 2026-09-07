Wirbel wegen Hindu-Gruppe: Eiffelturm geschlossen

Bürgermeister: „Inakzeptabel“

Der Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire, erklärte im Onlinedienst X, es sei „inakzeptabel“, dass die Leitung des Eiffelturms den Bedingungen der Delegation zugestimmt habe. Am Dienstag soll das Pariser Wahrzeichen wieder wie gewohnt öffnen. Der Turm hat laut seiner Website jährlich fast sieben Millionen Besucher.