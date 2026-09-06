Wie gesund ist der Akku wirklich nach 100.000 km?

Oberhalb von 100.000 Kilometern wird die Datenlage schnell dünner: Bei 120.000 Kilometern waren in der Auswertung nur noch 39 Fahrzeuge vorhanden. Aussagen über 200.000 oder 300.000 Kilometer lassen sich daraus also nicht seriös ableiten. Auch die Übertragbarkeit des schwedischen Fahrzeugbestands auf ganz Europa ist begrenzt. Die verbreitete Angst, ein Elektroauto sei nach 100.000 Kilometern batteriebedingt praktisch verbraucht, scheint aber unbegründet.