Bis zu 150% Preisunterschied beim E-Auto-Laden!

Der Klub beruft sich auf eine eigens in Auftrag gegebene Studie von Arthur D. Little, die Ladepreise von 18 der größten österreichischen Anbieter untersucht hat. Analysiert wurden jeweils die Preise je Kilowattstunde ohne Grundgebühr beim Laden mit der Ladekarte des Ladestellenbetreibers, mit einer Kreditkarte und das Standardangebot für konkurrierende Ladeanbieter. Das Ganze für Standard-, Schnell- und Ultraschnell-Ladesäulen.