Gedruckte Fahrpläne nur mit persönlicher Abholung

Jetzt aber doch die Notlösung für Salzburg: Die ÖBB und der Salzburger Verkehrsbund verkünden jetzt, dass gedruckte Pläne im Bundesland an den Bahnhöfen erhältlich bleiben und nicht völlig abgeschafft werden sollen. Wie man an die gedruckten Pläne kommt, gestaltet sich allerdings nicht so umstandsfrei.