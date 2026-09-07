Gedruckte Fahrpläne nur mit persönlicher Abholung

Die Digitalisierung analoger Papiere, Dokumente, Protokolle – ja, sogar Zugfahrpläne schreitet voran. Dies kann vor allem etwa ältere Menschen überfordern, die nicht besonders technikaffin sind. Die ÖBB stellten dieses Jahr ihre gedruckten Fahrpläne ein. Für Salzburg gibt es aber eine Notlösung.
Nicht immer muss alles digital sein! Gerade älteren Salzburgern fällt es schwer, sich mit digitalen Angeboten der Zugfahrpläne auseinanderzusetzen. Gerade noch Anfang dieses Jahres hatten die Österreichischen Bundesbahnen ihre gedruckten Fahrpläne eingestellt und auf das digitale Angebot verwiesen.
Jetzt aber doch die Notlösung für Salzburg: Die ÖBB und der Salzburger Verkehrsbund verkünden jetzt, dass gedruckte Pläne im Bundesland an den Bahnhöfen erhältlich bleiben und nicht völlig abgeschafft werden sollen. Wie man an die gedruckten Pläne kommt, gestaltet sich allerdings nicht so umstandsfrei.
Trotz der Digitalisierungsoffensive der Österreichischen Bundesbahnen, will man den Älteren entgegenkommen: Alle Salzburger, die auf einen analogen Fahrplan bestehen, bekommen diesen weiterhin – aber nur auf persönliche Anfrage.
Man muss Analogplan anfragen
Entweder man wendet sich an das Kundencenter des Salzburger Verkehrsverbundes (Schallmooser Hauptstraße 10, 5020 Salzburg), oder man fragt an den personenbesetzten ÖBB-Schaltern an den Bahnhöfen direkt nach. Die gewünschten Fahrpläne werden dann erst dort ausgedruckt.
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