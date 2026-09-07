Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Ursachen

Plötzliche Finanznot in Graz: Es fehlt noch mehr!

Steiermark
07.09.2026 21:38
Die Stadtregierung sah sich gezwungen, eine Haushaltssperre zu verhängen.
Die Stadtregierung sah sich gezwungen, eine Haushaltssperre zu verhängen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Tage nach der verhängten Haushaltssperre der Stadt Graz hat Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) genauere Gründe für die Geldnot genannt. Zugleich nannte er eine konkretere – noch höhere – Summe, die bisher nicht berücksichtigt war ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach neuesten Hochrechnungen sind die Ausgaben der Stadt, die bisher nicht in der Liquiditätsplanung berücksichtigt warten, auf mittlerweile 35,9 Millionen Euro angestiegen, so Stadtrat Eber in einer Aussendung. Als Hauptgrund dafür nannte er eine rückwirkende Anpassung der Tagsätze für 2026 für Leistungen nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz.

„Betrag inzwischen angestiegen“
Bisher war von 32 Mio. Euro die Rede. Diese Summe sei in einer „Prognose des zuständigen Referats für Behindertenhilfe von Mitte Juli“ genannt worden. „Inzwischen ist dieser Betrag in den internen Hochrechnungen auf rund 35,9 Millionen Euro angestiegen“, erklärte Eber. Die Stadt gehe dabei in Vorleistung und erhalte vom Land Steiermark rund 60 Prozent der gesamten Ausgaben im gesetzlichen Bereich im Folgejahr refundiert.

KPÖ-Politiker Eber will die Ursachen für die Belastung „genau nachvollziehen“.
KPÖ-Politiker Eber will die Ursachen für die Belastung „genau nachvollziehen“.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die bisher nicht bekannten Zahlen würden auf die rückwirkende Anpassung der Tagsätze zurückzuführen sein, die vom Land Steiermark erst im Juni beschlossen und bekannt gegeben worden seien. „Dadurch mussten zahlreiche bereits erlassene Bescheide rückwirkend angepasst und entsprechende Differenzbeträge nachbezahlt werden“, so der Finanzstadtrat.

Noch ein Faktor spielte mit
Er nennt noch einen weiteren Grund: Es bestehe ein „Abarbeitungsrückstand aus dem Jahr 2025“, diesen habe die Stadt im ersten Halbjahr 2026 schrittweise aufgearbeitet. Auch daraus würden sich nun zusätzliche Auszahlungen, die in der aktuellen Hochrechnung berücksichtigt werden müssen, ergeben. Die genaue Aufteilung, welcher Anteil der zusätzlichen Belastung auf welchen Faktor zurückzuführen sei, werde noch aufgearbeitet. Der Finanzstadtrat will in den kommenden tagen konkrete Zahlen liefern.

Lesen Sie auch:
Keine Woche im Amt, ist die Grazer Rathaus-Koalition schon in einer handfesten Krise. Besonders ...
Graz in Geldnot
Finanzchaos: Rätsel um ominöse 32 Millionen Euro
05.09.2026
Erste Sparmaßnahmen
Graz in Finanznot: Im Rathaus regiert Unsicherheit
04.09.2026
Kurz nach Angelobung
Graz in Finanznot: Stadt verhängt Haushaltssperre
02.09.2026

Ursache für die zusätzliche Belastung sei somit nicht eine einzelne neue Ausgabe der Stadt, sondern eine Kombination aus rückwirkenden Nachzahlungen und der Abarbeitung bestehender Rückstände, betonte Eber. Am Freitag soll in einer Stadtregierungssitzung über die weitere Vorgehensweise gesprochen werden.

Land: „nicht logisch“
Beim Sozialressort des Landes Steiermark hieß es auf APA-Nachfrage, dass die nun gelieferte Begründung noch immer „nicht logisch“ sei, denn „eine jährliche Valorisierung sei natürlich in ein Budget einzupreisen. Diese komme nicht unerwartet. Außerdem seien die Tagsätze für 2026 am 30. April und nicht erst im Juni beschlossen worden. Tatsächlich seien aber die Tagsätze für 2025 erst im Juni 2025 wegen des Budgetprovisoriums (nach der Landtagswahl im Spätherbst 2024; Anm.) festgelegt worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.09.2026 21:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
GrazSteiermark
KPÖ
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.015 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
165.320 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
126.021 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3978 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1887 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf