TV-Moderatorin in Ägypten zum Tode verurteilt

Khalifa, die für verschiedene ägyptische Fernsehsender arbeitete, war im April vergangenen Jahres festgenommen worden. Sie wurde unter anderem bekannt mit einer Sendung zu Kriminalität. Sie gründete aber auch ein Zentrum für Schönheitschirurgie und bewarb dieses unter anderem bei ihren 2,5 Millionen Followern bei Instagram.