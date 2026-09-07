Reha-Rückschlag! Feller streicht Übersee-Training

„Es muss mir Spaß machen“

„Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte noch das eine oder andere Jahr dem Sport erhalten bleiben. Aber die Bedingung ist einfach, dass es mir Spaß machen muss“, sagte Feller, der nun nicht nach Übersee reisen und stattdessen die Reha weiter in Österreich absolvieren wird.