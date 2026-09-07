Reha-Rückschlag! Feller streicht Übersee-Training

Das ist bitter! Ski-Ass Manuel Feller hat auf dem Weg zurück nach einer von Verletzungen geplagten Saison einen Rückfall erlitten und verzichtet deshalb auf das fest eingeplante Training in Übersee.
Wie der Tiroler am Montagabend via Instagram bekannt gab, hat er vor zwei Monaten erneut einen Bandscheibenvorfall erlitten. Immerhin: „Ich bin um eine zweite Operation herumgekommen“, so Feller.
Er sei zwar „auf einem sehr guten Weg“, allerdings noch nicht komplett schmerzfrei und liege mindestens einen Monat hinter seinem ursprünglichen Comeback-Plan. Es habe viel Zeit und Nerven gekostet, die richtige Dosis beim Training zu finden, ohne negative Reaktionen des Körpers auszulösen.
„Es muss mir Spaß machen“
„Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte noch das eine oder andere Jahr dem Sport erhalten bleiben. Aber die Bedingung ist einfach, dass es mir Spaß machen muss“, sagte Feller, der nun nicht nach Übersee reisen und stattdessen die Reha weiter in Österreich absolvieren wird.
In der vergangenen Saison machten mehrere Bandscheibenvorfälle, ein Leistenbruch und eine Schambeinentzündung dem Technikspezialisten das Leben schwer.
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