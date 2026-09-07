WhatsApp-Nachricht an Chefs wurde Fall für Kripo

Anwaltsbrief brachte keine Ruhe

Der Ex-Mitarbeiter fühlte sich nach vier Jahrzehnten schlecht behandelt. Er sei ein „gerader Michl“, kein Ja-Sager, sagt er über sich selbst. Seinem Ärger machte er auch in den sozialen Medien Luft. Dabei soll es zu Beschimpfungen und Äußerungen gekommen sein, die seine früheren Vorgesetzten als Drohungen empfanden. Einem von ihnen soll der Mann etwa gewünscht haben, dass dieser blind werde. Der Ex-Mitarbeiter bestreitet nicht, aus Wut über seine früheren Chefs geschrieben zu haben. In einem Anwaltsschreiben vom Juni werden ihm über Wochen andauernde Beschimpfungen, Verunglimpfungen und körperliche Drohungen vorgeworfen. Er wurde aufgefordert, weitere negative Äußerungen zu unterlassen und 600 Euro Anwaltskosten zu bezahlen.