Lahme Ente! Ducks-Ausstieg ein Schlag ins Gesicht

„Manchmal ist ein Schritt zurück der richtige Schritt nach vorne“, heißt es in einer Aussendung der Salzburg Ducks. In dieser wurde der „Krone“-Bericht über einen Rückzug aus der Austrian Football League (AFL) bestätigt. Ein Kommentar von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Die fadenscheinige Begründung: Erfahrene Spieler hätten ihre Karriere beendet oder stünden nicht mehr zur Verfügung. Junge, talentierte Spieler müssten erst in die Kampfmannschaft reinwachsen.
Ab 2027 starte ein neuer 10-Jahres-Plan. Konkrete Ziele? Fehlanzeige!
Das Vorgehen der Ducks ist ein Schlag ins Gesicht ...
... aller Politiker, die sich dafür einsetzten, dass 1,6 Millionen Euro ins Sportzentrum Nord investierten, damit die Footballer eine neue Heimat bekommen. Die Stadt zahlte gut eine Million, das Land weitere 500.000. Viel Geld vom Steuerzahler, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen sollte.
... aller Fans, die die Mannschaft unterstützten und nun vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.
... aller Verantwortlichen und Anhänger von Austria Salzburg. Während die Footballer großzügig subventioniert wurden, suchen die Violetten weiter händeringend nach einer passenden Heimstätte.
Beim Umzug 2024 sprach Ducks-Obfrau Christine Gappmayer von einer „rosigen Zukunft“. Damit lag sie schwer daneben. Der Ausstieg aus der AFL fällt in die Kategorie „lame duck“ (lahme Ente).
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