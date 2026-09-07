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Lahme Ente! Ducks-Ausstieg ein Schlag ins Gesicht

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.09.2026 21:00
Die Ducks ziehen sich aus der Austrian Football League zurück.
Die Ducks ziehen sich aus der Austrian Football League zurück.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

„Manchmal ist ein Schritt zurück der richtige Schritt nach vorne“, heißt es in einer Aussendung der Salzburg Ducks. In dieser wurde der „Krone“-Bericht über einen Rückzug aus der Austrian Football League (AFL) bestätigt. Ein Kommentar von „Krone“-Redakteur Christoph Nister. 

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Die fadenscheinige Begründung: Erfahrene Spieler hätten ihre Karriere beendet oder stünden nicht mehr zur Verfügung. Junge, talentierte Spieler müssten erst in die Kampfmannschaft reinwachsen.

Ab 2027 starte ein neuer 10-Jahres-Plan. Konkrete Ziele? Fehlanzeige!

Das Vorgehen der Ducks ist ein Schlag ins Gesicht ...

... aller Politiker, die sich dafür einsetzten, dass 1,6 Millionen Euro ins Sportzentrum Nord investierten, damit die Footballer eine neue Heimat bekommen. Die Stadt zahlte gut eine Million, das Land weitere 500.000. Viel Geld vom Steuerzahler, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen sollte.

... aller Fans, die die Mannschaft unterstützten und nun vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.

... aller Verantwortlichen und Anhänger von Austria Salzburg. Während die Footballer großzügig subventioniert wurden, suchen die Violetten weiter händeringend nach einer passenden Heimstätte.

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