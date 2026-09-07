Kühbauer-Zukunft? Hamann denkt an Traditionsverein

Zwei mögliche Optionen in Deutschland

Schon aufgrund der Erfolge und Spielweise der vergangenen Saison hatte Hamann vermutet, dass Kühbauer den LASK im Sommer verlässt. „Ich hätte gedacht, dass er vielleicht jetzt im Sommer schon nach Deutschland kommt. Freut mich natürlich für den LASK, dass er dageblieben ist, und das Geld hat er schon wieder eingespielt mit der Champions-League-Qualifikation“, so der Experte, der aber dennoch betont: „Er ist mit Sicherheit ein Trainer, der früher oder später in einer der größeren Ligen auftauchen wird.“