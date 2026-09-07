Waffe, Festnahme: Rätselraten um Ex-Formel-1-Boss!

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat am Montag Gerüchte über seine angebliche Festnahme bei der Einreise nach Portugal dementiert. Er räumte jedoch ein, eine Schrotflinte im Gepäck gehabt zu haben, als er auf einem Flugplatz für Privatflugzeuge nahe Lissabon ankam, wie er der britischen Nachrichtenagentur PA sagte.