Darf Baby James am Dienstag zurück nach Hause?

Was ist mit James passiert, woher stammte die Droge? „Er hatte Kokain im Körper, das wurde eindeutig festgestellt“, sagt Pfeiler-Blach. „Wir haben alles abgewogen. Aber für uns ist der Sachverhalt klar.“ Das Schicksal eines Babys, das seine Mama seit der Abnahme einmal sehen durfte, ist ungewiss. Ein Richter wird entscheiden. Der Ausgang? „Es ist alles möglich“, so die Bezirkshauptfrau.