Mindestens zehn Tote
Feuerwerksexplosion bei Kirchenfest in Mexiko
Bei einer Feuerwerksexplosion in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Währende eines Kirchenfests sind zahlreiche Feuerwerkskörper detoniert. Unter den Verletzten sind auch einige Kinder.
Neben den Toten seien auch 64 Menschen verletzt worden, hieß es am Montag. Die Feuerwerkskörper wurden in einem Raum gelagert und explodierten plötzlich, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates Mexiko mitteilte.
Ein Video zeigt das zerstörte Kirchengelände:
Unglück passierte bei bekanntem Kirchenfest
Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Patronatsfestes in Santa María Canchesda. Die Gemeinde befindet sich rund 160 Kilometer nordwestlich der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt.
Auch Kinder unter den Verletzten
Die Detonation zerstörte ein Gebiet neben der Kirche. Zu den Verletzten zählten zwei Priester, wie das zuständige Bistum mitteilte. Auch Kinder wurden Medienberichten zufolge verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.
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