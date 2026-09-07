 Schafft Victoria es zu König Haralds Beerdigung?

Am Sonntag brach der Vulkan Anak Krakatau in der Sundastraße zwischen Java und Sumatra aus. Der Vulkan hatte bereits zuvor Anzeichen erhöhter Aktivität gezeigt. Die Folgen sind inzwischen auch für den internationalen Flugverkehr spürbar: Mehr als 1500 Flüge wurden verspätet oder gestrichen, rund 170.000 Reisende sollen festgesessen haben.