So ist Österreich auf einen Blackout vorbereitet

Energieexperten warnen seit Langem vor der wachsenden Gefahr großflächiger Stromausfälle. Die Sorge steigt auch bei den Energieversorgern in ganz Österreich. Die Frage ist nicht mehr, ob – sondern wann es passieren wird. Wie gut ist Österreich tatsächlich auf einen Blackout vorbereitet? Und wie kann jeder von uns vorsorgen?
Plötzlich ist alles still: Kein Licht, keine Heizung, kein Handyempfang, keine Tankstelle, kein Kochfeld – nichts geht mehr. Was gerade noch selbstverständlich schien, fehlt plötzlich überall: Der Strom ist weg. Was für viele wie ein Katastrophenszenario aus einem Hollywoodfilm klingt, wird, so Experten unisono, kommen und beschäftigt in Österreich Behörden, Energieversorger und Zivilschutzorganisationen seit Langem. Und die Wahrscheinlichkeit wird täglich größer. Ein riesiger Stromausfall, ein sogenannter Blackout, ist eine komplexe Herausforderung, auf die ein Staat, aber auch jeder Einzelne vorbereitet sein muss. Wir verraten Ihnen, wie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.