So ist Österreich auf einen Blackout vorbereitet

Plötzlich ist alles still: Kein Licht, keine Heizung, kein Handyempfang, keine Tankstelle, kein Kochfeld – nichts geht mehr. Was gerade noch selbstverständlich schien, fehlt plötzlich überall: Der Strom ist weg. Was für viele wie ein Katastrophenszenario aus einem Hollywoodfilm klingt, wird, so Experten unisono, kommen und beschäftigt in Österreich Behörden, Energieversorger und Zivilschutzorganisationen seit Langem. Und die Wahrscheinlichkeit wird täglich größer. Ein riesiger Stromausfall, ein sogenannter Blackout, ist eine komplexe Herausforderung, auf die ein Staat, aber auch jeder Einzelne vorbereitet sein muss. Wir verraten Ihnen, wie.