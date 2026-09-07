Republikaner laden zur „Trump-Gaudi“ nach Dallas

Vance soll Parteitreffen eröffnen

Vizepräsident JD Vance soll das Parteitreffen im American Airlines Center in Dallas eröffnen. Trump wird an beiden Abenden auftreten und den Parteitag mit einer Grundsatzrede beschließen. Das ist ungewöhnlich und zeigt den Ernst der Lage: Bei den Kongresswahlen am 3. November droht den Republikanern eine Schlappe. Meinungsforschern zufolge könnten sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren und womöglich auch im Senat.