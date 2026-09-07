Viele Vergiftungen: Vorsicht vor diesen Pilzen

Apps und KI keine sichere Pilzbestimmung

Die Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) warnte ausdrücklich davor, sich bei der Pilzbestimmung auf Apps, KI oder den Vergleich mit Bildern aus dem Internet zu verlassen. Wer selbst gesammelte Pilze essen möchte, sollte sich sehr gut auskennen oder die Pilze professionell bestimmen lassen. Pilzberatungen werden unter anderem von Pilzexpertinnen und -experten und vielerorts von Marktämtern angeboten. Für das sichere Sammeln gilt außerdem: Nur eindeutig identifizierte Pilze mitnehmen, kleine und junge Exemplare besser stehen lassen, Pilze nicht in Plastiksäcken transportieren, ausreichend garen und aufgrund ihrer schweren Verdaulichkeit nur in kleineren Mengen essen.