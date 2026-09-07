Wiener Postfiliale ausgeraubt: Zehn Jahre Haft

Notoperation, Todesfall und Mietschulden

„Ich bereue das sehr“, gesteht der 60-Jährige im Landl. „Es hat Monate davor schon begonnen das Desaster.“ Der Österreicher erzählt von zwei Schlaganfällen, einer Notoperation und einem plötzlichen Todesfall im Freundeskreis. „Fünf Tage vor dem Überfall hat auch meine Beziehung geendet. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen.“ Und auch das Geld wurde immer knapper: Der Arbeitslose hatte Mietschulden, drohte seine Wohnung zu verlieren – doch all das rechtfertigt nicht, die Tat, der er schon Tage davor angefangen hatte, zu planen.