Spaziergängerin findet Anakonda in Niederbayern

Laut Gesetz „gefährliches Tier einer wildlebenden Art“.

Nun sucht die Polizei den Besitzer der Schlange – dieser solle sich melden. Es ist aber fraglich, ob dieser der Aufforderung nachkommt. Denn in Bayern ist die private Haltung einer Anakonda generell verboten bzw. extrem streng reglementiert. Das Reptil gilt laut Gesetz als ein „gefährliches Tier einer wildlebenden Art“. Es wird pauschal als Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum von Menschen eingestuft, wie BR24 berichtet.