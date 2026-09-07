Immer mehr Kinder werden am Schulweg verletzt

Zum Schulbeginn in Ostösterreich schlägt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Alarm. Laut Daten der Statistik Austria ereigneten sich im Vorjahr österreichweit 537 Schulwegunfälle – das waren gleich 118 mehr als noch im Jahr davor.

Bilanz müsse Mahnung sein

Für den VCÖ ist klar: Vor allem dort, wo Kinder unterwegs sind, müsse das Tempo runter. „Die traurige Bilanz der Schulwegunfälle des Vorjahrs muss für alle Verantwortlichen Mahnung sein, verstärkt daran zu arbeiten, dass unsere Kinder sicher zur Schule kommen“, betont VCÖ-Sicherheitsexpertin Klara Maria Schenk.

Breitere Gehwege und Co.

In die Pflicht genommen werden dabei vor allem Städte und Gemeinden. Breitere Gehwege, gut einsehbare Straßenübergänge und Tempo 30 statt 50 in Wohnvierteln sowie rund um Schulen und Kindergärten sollen den Weg für die Jüngsten sicherer machen.