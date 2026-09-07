Posse um die Section Control im Pfändertunnel

Monatelang fuhren also tausende Fahrzeuge an Messgeräten vorbei – unwissend, dass sie es mit einer bloßen Attrappe bürokratischer Ohnmacht zu tun hatten. Dass die Uhren auf den Wiener Ämtern mitunter etwas langsamer und bedächtiger ticken als im Rest der Welt, ist zwar bekannt. Doch wie lange braucht ein Ministerium für ein Regelwerk, das eine Baustellenmessung erlaubt? „Grundsätzlich bedarf eine solche Prüfung und die darauf aufbauende Verordnung einer gewissen Vorlaufzeit. Darüber hinaus muss die Verordnung vor ihrem Erlassen auch noch den erforderlichen Koordinierungsprozess durchlaufen“, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums auf ORF-Anfrage.