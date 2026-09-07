Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schildbürger am Werk

Posse um die Section Control im Pfändertunnel

Vorarlberg
07.09.2026 13:55
Die Geräte im Pfänder kommen erst jetzt – und nur kurz – zum Einsatz.
Die Geräte im Pfänder kommen erst jetzt – und nur kurz – zum Einsatz.(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der alten Sage bauten die Bürger von Schilda einst ein prächtiges Rathaus, vergaßen dabei jedoch die Fenster. Als es im Inneren stockdunkel blieb, versuchten sie, das Sonnenlicht in Eimern hineinzutragen. Wer geglaubt hat, dass solche Anekdoten ins Reich der Fabeln gehören, kennt die österreichische Bürokratie schlecht. Das jüngste Lehrstück in Sachen Schildbürgertum liefert der Pfändertunnel in Vorarlberg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit dem Frühjahr werden in der Oströhre des Pfändertunnels die Sicherheitsanlagen auf den neuesten Stand gebracht. Die Arbeiten werden in der Nacht durchgeführt, wer in den späteren Abendstunden Richtung Deutschland fährt, muss die Weströhre nutzen. Wer hier Richtung Tirol unterwegs ist, darf nur mehr eine Spur nutzen – und hat ebenso wie der entgegenkommende Verkehr das Tempo zu reduzieren. Um die Raser im Zaum zu halten, wurde im Februar angekündigt, eine hochmoderne Section Control einzusetzen. Die Radargeräte wurden mit steuerzahlerfinanzierter Präzision geeicht, Warnschilder wurden aufgestellt.

Amtliche Verordnung fehlte
Doch wer dachte, dass die Geräte im Einsatz sind, hatte die Rechnung ohne das Wiener Verkehrsministerium gemacht. Die Hochtechnologie an den Tunnelportalen verharrte monatelang im Tiefschlaf. Der Grund war keineswegs ein technisches Gebrechen, sondern ein fehlendes Stück Papier: die amtliche Verordnung. Ohne den passenden Rechtstext ist in Österreich nämlich selbst der schärfste Radarstrahl völlig wirkungslos.

Monatelang fuhren also tausende Fahrzeuge an Messgeräten vorbei – unwissend, dass sie es mit einer bloßen Attrappe bürokratischer Ohnmacht zu tun hatten. Dass die Uhren auf den Wiener Ämtern mitunter etwas langsamer und bedächtiger ticken als im Rest der Welt, ist zwar bekannt. Doch wie lange braucht ein Ministerium für ein Regelwerk, das eine Baustellenmessung erlaubt? „Grundsätzlich bedarf eine solche Prüfung und die darauf aufbauende Verordnung einer gewissen Vorlaufzeit. Darüber hinaus muss die Verordnung vor ihrem Erlassen auch noch den erforderlichen Koordinierungsprozess durchlaufen“, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums auf ORF-Anfrage.

Eine schwierige Geburt
Anfang August war der bürokratische Geburtsvorgang schließlich vollbracht. Der Rechtstext erblickte das Licht der Welt. Umfang des juristischen Meisterwerks? Genau zwei Paragrafen. Und diese ähneln – man wagt es kaum auszusprechen – weitgehend den Vorlagen bereits existierender Verordnungen. Ein Schelm, wer denkt, hier hätte Strg+C und Strg+V ausgereicht. Nein, ein solcher „Abstimmungsprozess“ verlangt selbstverständlich Reifezeit!

Abbau in knapp einem Monat
Nach der Veröffentlichung brauchte es dann nochmals einen ganzen Monat, bis die Anlage am vergangenen Montagmorgen endlich scharf geschaltet wurde. Doch die wahre Pointe dieser Episode folgt erst noch: Die Section Control wird nämlich keinen Staub anzusetzen: Schon in knapp einem Monat wird die gesamte Anlage bereits wieder abgebaut! Sobald nämlich die Tunnelarbeiten beendet, erlischt die rechtliche Grundlage einer „besonderen Gefährdung“, die derzeit durch den Gegenverkehr in nur einer Röhre gegeben ist.

Fazit des Vorarlberger Possenspiels: Monatelange Vorbereitung, geeichte Geräte im Dornröschenschlaf, ein bürokratischer Verordnungs-Marathon für zwei Paragraphen – für einen scharfen Betrieb von exakt vier Wochen. Schilda lässt grüßen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
07.09.2026 13:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 26°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
16° / 28°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
16° / 27°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
16° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
220.151 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
161.914 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.952 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3969 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1904 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1701 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Vorarlberg
Schildbürger am Werk
Posse um die Section Control im Pfändertunnel
Kunst aus Blut
Wenn Vergänglichkeit am Emsbach sichtbar wird
Sport Tv Logo
Nach Transferende
Vieles ist neu bei den Vorarlberger Profi-Klubs
Sicheres Vorarlberg
Tipps vom Experten: So laden Sie Akkus richtig
Hoffen auf Hinweise
Schweizer Vermisstenfall bei „Aktenzeichen XY…“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf