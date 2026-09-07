Frau wollte eigenen Sohn (5) mit Polster ersticken

„Wollte ihn nur einschüchtern“

Ihre Begründung macht fassungslos: „Die Frau gab bei den Einvernahmen an, dass sie ihren Sohn nicht töten, sondern nur einschüchtern wollte“, heißt es weiter. Nun wird gegen die Oberkärntnerin wegen versuchten Mordes ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.