Robert Kratky: Kein Comeback und keine Interviews

Für seine am 22. September erscheinende Biografie „Kratky – Die Biografie“ (Carl Ueberreuter Verlag), die er in die vertrauensvollen Hände von Autorin Heike Kossdorff legte und dem Vernehmen nach auch im Nachhinein nichts korrigieren ließ, wird es nämlich weder eine große Promo-Tour noch Interviews mit dem Protagonisten geben. Sondern? „Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch“, so Kratky. Na dann!