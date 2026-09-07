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Robert Kratky: Kein Comeback und keine Interviews

Adabei Österreich
07.09.2026 13:50
Robert Kratky weckte mehrere Jahrzehnte lang die Nation. Dann zog er sich zurück.
Robert Kratky weckte mehrere Jahrzehnte lang die Nation. Dann zog er sich zurück.(Bild: Starpix/Alexander Tuma)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Am 22. September erscheint die lang ersehnte Biografie des einstigen Moderators. Für die Vermarktung des Buches entschied sich der Ex-„Ö3 Wecker“-Mann einen unkonventionellen Weg zu gehen.

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Eines muss man Robert Kratky lassen: konsequent ist der Mann. Das dürfte mitunter wohl eines seiner Erfolgsgeheimnisse beim Radio gewesen sein. Doch auch nach seiner langjährigen Karriere als „Ö3 Wecker“-Aushängeschild hält er sich an seine Prinzipien.

Dass er seinen Rückzug aus der Moderation tatsächlich ernst meint, macht er bereits vor ein paar Monaten klar und schloss ein Comeback in diese Richtung aus. Den konventionellen Weg ist der Schulabbrecher aus Salzburg ohnehin nie wirklich gegangen und das hat er auch weiterhin nicht wirklich vor.

Kratky: „Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch.“
Kratky: „Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch.“(Bild: Carl Ueberreuter Verlag)
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Für seine am 22. September erscheinende Biografie „Kratky – Die Biografie“ (Carl Ueberreuter Verlag), die er in die vertrauensvollen Hände von Autorin Heike Kossdorff legte und dem Vernehmen nach auch im Nachhinein nichts korrigieren ließ, wird es nämlich weder eine große Promo-Tour noch Interviews mit dem Protagonisten geben. Sondern? „Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch“, so Kratky. Na dann!

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