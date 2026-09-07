Robert Kratky: Kein Comeback und keine Interviews

Am 22. September erscheint die lang ersehnte Biografie des einstigen Moderators. Für die Vermarktung des Buches entschied sich der Ex-„Ö3 Wecker“-Mann einen unkonventionellen Weg zu gehen.
Eines muss man Robert Kratky lassen: konsequent ist der Mann. Das dürfte mitunter wohl eines seiner Erfolgsgeheimnisse beim Radio gewesen sein. Doch auch nach seiner langjährigen Karriere als „Ö3 Wecker“-Aushängeschild hält er sich an seine Prinzipien.
Dass er seinen Rückzug aus der Moderation tatsächlich ernst meint, macht er bereits vor ein paar Monaten klar und schloss ein Comeback in diese Richtung aus. Den konventionellen Weg ist der Schulabbrecher aus Salzburg ohnehin nie wirklich gegangen und das hat er auch weiterhin nicht wirklich vor.
Für seine am 22. September erscheinende Biografie „Kratky – Die Biografie“ (Carl Ueberreuter Verlag), die er in die vertrauensvollen Hände von Autorin Heike Kossdorff legte und dem Vernehmen nach auch im Nachhinein nichts korrigieren ließ, wird es nämlich weder eine große Promo-Tour noch Interviews mit dem Protagonisten geben. Sondern? „Alles, was ich zu sagen habe, steht in diesem Buch“, so Kratky. Na dann!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.