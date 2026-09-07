Ilzer sauer: „Mangelndes Fußballverständnis“

„Das ist mangelndes Fußballverständnis“

„Vor dem 2:1 war es ein ganz klares Foul von Svensson an Wimmer. Er steigt ihm auf die Achillessehne, das ist unstrittig“, wird Ilzer beim „Kicker“ zitiert. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck hatte das Duell abseits des eigentlichen Spielgeschehens offenbar nicht wahrgenommen. Auch nach der anschließenden Überprüfung blieb Guirassys Treffer bestehen. Weil die Aktion als nicht eindeutig genug beziehungsweise als zu weit vom direkten Spielgeschehen entfernt bewertet wurde. „Er war nicht spielbeteiligt“, habe Ilzer als Erklärung erhalten. Seine Reaktion: „Das ist mangelndes Fußballverständnis.“