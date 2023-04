Ein Besuch bei Super-Prepper und Blackout-Experte

Mit 1,2 Millionen YouTube-Klicks in einem Monat und 470.000 aktiven Usern, mit immer mehr TV-Auftritten und Interviewanfragen, mit einer enormen Expertise, was Katastrophenvorsorge angeht, gilt er als Blackout-Experte: Stefan Spiegelsberger aus Waging am See (D) hat der „Krone“ Einblick in seine Vorräte gegeben und verrät nicht nur, was jeder für den Notfall unbedingt zu Hause haben sollte.