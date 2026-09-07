Vieles ist neu bei den Vorarlberger Profi-Klubs

Das Transferfenster ist seit dem 3. September geschlossen, die Ländle-Klubs aus Altach, Lustenau und Bregenz haben ordentlich zugeschlagen. Wird es für die Vorarlberger aber reichen, um die gesteckten Ziele zu erreichen?
Das Transferfenster ist seit dem 3. September geschlossen, bei den Vorarlberger Profi-Klubs hat sich einiges getan. Vor allem bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau, aber auch der SCR Altach hat sich gezielt verstärkt. Und in Bregenz ist sowieso fast alles neu. Die „Krone“ machte ein erstes Fazit der Ländle-Transfers:
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