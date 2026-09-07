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Vieles ist neu bei den Vorarlberger Profi-Klubs

Fußball National
07.09.2026 12:47
Stürmer Antonio Verinac (oben) ist einer der Neuen bei Austria Lustenau.
Stürmer Antonio Verinac (oben) ist einer der Neuen bei Austria Lustenau.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Porträt von Dietmar Hofer
Von Elred Faisst und Dietmar Hofer

Das Transferfenster ist seit dem 3. September geschlossen, die Ländle-Klubs aus Altach, Lustenau und Bregenz haben ordentlich zugeschlagen. Wird es für die Vorarlberger aber reichen, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

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Das Transferfenster ist seit dem 3. September geschlossen, bei den Vorarlberger Profi-Klubs hat sich einiges getan. Vor allem bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau, aber auch der SCR Altach hat sich gezielt verstärkt. Und in Bregenz ist sowieso fast alles neu. Die „Krone“ machte ein erstes Fazit der Ländle-Transfers:

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