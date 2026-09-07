Vieles ist neu bei den Vorarlberger Profi-Klubs

Das Transferfenster ist seit dem 3. September geschlossen, bei den Vorarlberger Profi-Klubs hat sich einiges getan. Vor allem bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau, aber auch der SCR Altach hat sich gezielt verstärkt. Und in Bregenz ist sowieso fast alles neu. Die „Krone“ machte ein erstes Fazit der Ländle-Transfers: