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Rasender E-Scooter-Lenker von Liliputbahn erfasst

Wien
07.09.2026 12:29
Die Liliputbahn im Wiener Prater (Archivbild)
Die Liliputbahn im Wiener Prater (Archivbild)(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Viel zu schnell war am Sonntag ein 54 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter in der Prater Hauptallee in Wien unterwegs. Er querte unachtsam die Gleise der Liliputbahn – und es kam zur Kollision.

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Gegen 12 Uhr raste der 54-Jährige mit seinem E-Scooter über die Hauptallee. Als er den Bahnübergang Jantschweg queren wollte, übersah er die heranfahrende Liliputbahn. Der 58-jährige Lenker der Bahn leitete sofort eine Notbremsung ein – doch vergeblich.

Die Traditionsbahn erfasste den 54-Jährigen und schleuderte ihn zu Boden. Der Mann wurde schwer verletzt. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er ins Spital gebracht.

Der E-Scooter wurde schwer beschädigt, das Verkehrsunfallkommando übernahm die weiteren Erhebungen.

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