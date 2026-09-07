US-Wrestler (48) kollabiert im Ring und stirbt

„Als bahnbrechender Musiker mit ETID und Atomic Rule gelangte Williams zu einem erfolgreichen Übergang in die Welt des professionellen Wrestlings und genoss unglaubliche Anerkennung durch seine Kollegen sowohl im als auch außerhalb des Rings. Unser Beileid gilt der Familie, den Freunden und Fans von Williams“, heißt es in einer Mitteilung der AEW.