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US-Wrestler (48) kollabiert im Ring und stirbt

Sport-Mix
07.09.2026 13:03
Andy Williams ist im Alter von 48 Jahren verstorben.
Andy Williams ist im Alter von 48 Jahren verstorben.(Bild: X/MysteryWrestlin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wrestlingszene trauert um Andy Williams. Der US-Amerikaner ist im Alter von 48 Jahren verstorben, nachdem er am Samstag in der Nähe von Pittsburgh im Ring kollabiert war. 

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Gemeinsam mit Jesse Guilmette stieg „The Butcher“, wie Williams auch genannt wurde, als Tag-Team-Duo „The Butcher & The Blade“ in der Liga AEW in den Ring. Neben seiner Tätigkeit als Wrestler war Williams außerdem als Musiker aktiv.

„Als bahnbrechender Musiker mit ETID und Atomic Rule gelangte Williams zu einem erfolgreichen Übergang in die Welt des professionellen Wrestlings und genoss unglaubliche Anerkennung durch seine Kollegen sowohl im als auch außerhalb des Rings. Unser Beileid gilt der Familie, den Freunden und Fans von Williams“, heißt es in einer Mitteilung der AEW.

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