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In Flussbett gekracht

Segelflieger stürzt in Südtirol ab: Pilot (38) tot

Ausland
07.09.2026 13:18
Das Flugzeug krachte in ein Flussbett, der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.
Das Flugzeug krachte in ein Flussbett, der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.(Bild: facebook.com/wasserrettungeisacktal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem tragischen Absturz eines Segelfliegers in Südtirol ist ein 38-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug krachte in ein Flussbett – für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

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Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag südlich von Sterzing. Um 17:45 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt. Eine Augenzeugin hatte den Absturz beobachtet. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte von der Feuerwehr und Wasserrettung aus. 

Die Wasserrettung veröffentlichte Bilder von dem Einsatz nach dem Unglück:

Pilot war im Landeanflug
Beim Landeanflug auf den Flugplatz Sterzing soll der Pilot Probleme gehabt haben. Beim 38-jährigen Unfallopfer handelt es sich laut  „Südtirol News“ um einen erfahrenen Ultraleicht- und Segelflieger-Piloten. Das Flugzeug wich laut „Südtirol News“ von der Flugroute ab und stürzte dann in den Fluss Eissack.

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Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Eine plötzliche starke Böe oder ein gesundheitlicher Zwischenfall des Piloten werden als Gründe in Betracht gezogen. Der Mann hinterlässt eine kleine Tochter. 

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