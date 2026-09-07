Segelflieger stürzt in Südtirol ab: Pilot (38) tot

Pilot war im Landeanflug

Beim Landeanflug auf den Flugplatz Sterzing soll der Pilot Probleme gehabt haben. Beim 38-jährigen Unfallopfer handelt es sich laut „Südtirol News“ um einen erfahrenen Ultraleicht- und Segelflieger-Piloten. Das Flugzeug wich laut „Südtirol News“ von der Flugroute ab und stürzte dann in den Fluss Eissack.