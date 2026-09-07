Teurer Sprit treibt Großhandelspreise in die Höhe

Die hohen Treibstoff- und Heizölpreise lassen die Großhandelspreise in Österreich weiter stark steigen. Im August lag der Großhandelspreisindex laut vorläufigen Daten um 8,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Im Juli betrug das Plus 6,9 Prozent. Die Großhandelspreise gelten als Frühindikator für die Inflationsentwicklung.