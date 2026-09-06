„Deutschdenken“ – „Deutsche Kunst“

Sachsen-Anhalt soll zum „Musterland der Kulturpolitik“ nach dem Vorbild Viktor Orbáns werden. Jeglicher kritischer oder laut AfD „antideutscher“ Kunst könnten die Fördergelder gekürzt werden. Eine Kulturpolitik, die der FPÖ wohl gefallen dürfte. Auch sie will nur fördern, was den Geschmack und die Interessen der breiten Bevölkerung widerspiegelt. Wer braucht schon die Freiheit der Kunst bei Volkstümelei und purer Unterhaltung?