Großbrand auf Bauernhof forderte 90 Feuerwehrleute

Brennendes Stroh forderte die Einsatzkräfte

Rund 90 Feuerwehrleute standen im Einsatz und versuchten vor allem, das angrenzende Wohnhaus sowie einen Stall, in dem sich Tiere befanden, vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Eine besondere Herausforderung war das im Gebäude gelagerte Stroh. Das brennende Stroh musste aufwendig aus dem Gebäude ausgeräumt und auf einer angrenzenden Wiese verteilt werden, um dort die letzten Glutnester ablöschen zu können.