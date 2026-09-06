Großbrand auf Bauernhof forderte 90 Feuerwehrleute

Im obersteirischen Trofaiach brach Samstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Großbrand aus. Rund 90 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden.
Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg Samstagnachmittag im Ortsteil Oberdorf in Trofaiach auf. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb war ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Wirtschaftsgebäude sowie ein angrenzendes Nebengebäude bereits in Vollbrand. Auch zwei Fahrzeuge, ein Anhänger und ein Dieseltank auf dem Anwesen waren vom Brand betroffen.
Brennendes Stroh forderte die Einsatzkräfte
Rund 90 Feuerwehrleute standen im Einsatz und versuchten vor allem, das angrenzende Wohnhaus sowie einen Stall, in dem sich Tiere befanden, vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Eine besondere Herausforderung war das im Gebäude gelagerte Stroh. Das brennende Stroh musste aufwendig aus dem Gebäude ausgeräumt und auf einer angrenzenden Wiese verteilt werden, um dort die letzten Glutnester ablöschen zu können.
Laut Polizei wurden trotz des beträchtlichen Ausmaßes des Brandes weder Menschen noch Tiere verletzt. Ein Brandermittler des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben nahm noch am Samstagabend erste Erhebungen vor. Die Ursache des Feuers konnte vorerst nicht geklärt werden. Am Sonntag gibt es weitere Ermittlungen mit Unterstützung seitens des Landeskriminalamtes.
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