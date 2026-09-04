Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“

AfD wird wohl Absolute brauchen, um zu regieren

Ob die AfD mandatsmäßig sogar eine Absolute holt und damit die Landesregierung übernimmt, hängt davon ab, ob – neben der CDU und der Linken – die kleinen Parteien die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und ins Parlament einziehen. Fakt ist: Holt die AfD nicht die Absolute, wird sie auch nicht den künftigen Ministerpräsidenten stellen, denn alle Parteien haben im Vorfeld eine Koalition mit der Rechtsaußenpartei ausgeschlossen. Einzig BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht ließ im Vorfeld verlauten, dass ihre Partei durchaus einem AfD-Ministerpräsidenten zur Macht verhelfen könnte.