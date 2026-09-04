Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale

Respektvolles Publikum

Das Menschliche und Gemeinschaftliche ist dem Sänger von zeitloser Wichtigkeit. „Die Social-Media-Portale haben den Hass nicht verstärkt, sondern nur freigelegt. Früher war nicht alles besser, nur im Verborgenen“, referiert er vor „Auf und davon“ und bringt neben all der guten Laune immer wieder Aspekte zum Nachdenken ein. Mit „Die, die wandern“ und der humorigen „Frieda“ bleibt im gut zweistündigen Auftritt Platz für selten gehörte Kompositionen. Manche Lieder verformt Fendrich samt Band live, bleibt aber immer nahe an der ursprünglichen Basis, um sie in der großen Hit-Revue zugänglich zu lassen. Besonders beeindruckend ist die juvenile, kaum veränderte Stimme des 71-Jährigen, die ausdrucksvoll ist und auch die höheren Töne gut trifft. Das Publikum zeigt sich lange respektvoll und zurückhaltend und lässt erst im Schlussdrittel seiner Begeisterung freien Lauf. Eine gut gemeinte Geste, die dem vierten Einsatz des Künstlers aber nicht ganz gerecht wird.