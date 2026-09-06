US-Soldaten geben bei Landgang 3 Mio. Dollar aus

Kurs Richtung Heimat

Inzwischen hat der Flugzeugträger wieder abgelegt. Am Sonntagvormittag verließ der Marine-Koloss am Sonntag den im Süden des Landes gelegenen Hafen Laem Chabang. Er nimmt Kurs auf den Heimathafen San Diego. Von dort war das Schiff im November 2025 ausgelaufen, um im Südchinesischen Meer Dienst zu leisten. Noch vor Beginn des Iran-Krieges Ende Februar wurde er in die Krisenregion beordert. Die Berichte über die schlechten Bedingungen an Bord hatten die Kritik in den USA an dem Krieg noch verschärft.