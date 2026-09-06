Unbekannter Lenker fährt Bub (10) an und flieht

In Rankweil ist am Samstag ein Bub, der auf einem E-Scooter unterwegs war, von einem Pkw touchiert worden. Statt sich um das verletzte Kind zu kümmern, machte sich der unbekannte Lenker auf und davon.
Ereignet hat sich der Zusammenstoß am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr im Kreuzungsbereich Ringstraße/Schleife. Der Schüler war gerade mit seinem elektrischen Roller von Sulz kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Lenker mit seinem Wagen links in die Kreuzung einfuhr und dabei die Kurve derart massiv schnitt, dass der Junge knapp hinter dem dortigen Schutzweg vom Fahrzeug erfasst wurde.
Ins LKH eingeliefert
Der Bub konnte zwar einen Sturz verhindern, allerdings zog er sich bei der Kollision mit dem Auto am rechten Knie Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Zehnjährigen ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Den Autofahrer scherte all das wenig, er drückte aufs Gaspedal und brauste in Richtung Sulz davon.
Fahndung nach älterem Herrn
Die Beamten fahnden nun nach einem braun-grauen Fahrzeug, an dem ein Kennzeichen des Bezirks Feldkirch angebracht ist. Beim Verdächtigen am Steuer soll es sich um einen älteren Mann mit ergrautem Haar sowie einer Brille handeln. Der Lenker und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rankweil in Verbindung zu setzen.
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