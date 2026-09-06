Unbekannter Lenker fährt Bub (10) an und flieht

Fahndung nach älterem Herrn

Die Beamten fahnden nun nach einem braun-grauen Fahrzeug, an dem ein Kennzeichen des Bezirks Feldkirch angebracht ist. Beim Verdächtigen am Steuer soll es sich um einen älteren Mann mit ergrautem Haar sowie einer Brille handeln. Der Lenker und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rankweil in Verbindung zu setzen.