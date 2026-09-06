William mit anderer Royal bei Begräbnis von Harald

Elizabeth II. war nur bei einem Begräbnis persönlich dabei

Gemäß dem Protokoll nehmen britische Monarchen nicht an Beerdigungen anderer Staatsoberhäupter teil. Stattdessen senden sie in der Regel ein Mitglied der königlichen Familie, das sie vertritt. Das hat auch die verstorbene Königin Elizabeth II. so gehalten, bei deren Begräbnis König Harald anwesend war. Sie macht nur einmal eine Ausnahme. 1993 nahm sie am Staatsbegräbnis von König Baudouin von Belgien teil.