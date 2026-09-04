Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“

Babler zu Termin: „Hatte damit nichts zu tun“

Der SPÖ-Chef betont, dass die medizinische Schmerzens- beziehungsweise Krankengeschichte seines Vaters niemanden etwa angehe. Sein Vater habe sein Leben lang gearbeitet und seit Längerem starke Schmerzen in der Hüfte. „Nur deshalb hat er einen OP-Termin bekommen. Weil er Schmerzpatient ist. Ich hatte damit nichts zu tun. Das bestätigen auch Spital und Ärzte.“ Wie die „Krone“ berichtete, wies das Orthopädische Krankenhaus Speising die Behauptung der FPÖ zurück.