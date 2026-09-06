Brooklyn Beckham überhäuft Nicola Peltz mit Küssen

Ehemann als größter Fan

Und das völlig zu Recht: Nicola wurde bei den Kinéo Awards für ihre vielseitigen Leistungen vor und hinter der Kamera ausgezeichnet. Besonders ihr Film „Lola“ wurde gewürdigt. Die Milliardärstochter hat den Streifen selbst geschrieben, finanziert, Regie geführt und darüber hinaus auch noch die Hauptrolle gespielt. In Venedig feierte die Schauspielerin ihren Erfolg, mit einem Ehemann, der ihr größter Fan ist.