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Stolzer Ehemann

Brooklyn Beckham überhäuft Nicola Peltz mit Küssen

Society International
06.09.2026 11:23
Gefühls-Explosion auf dem roten Teppich: Brooklyn Beckham und Nicola Peltz überhäufen sich in ...
Gefühls-Explosion auf dem roten Teppich: Brooklyn Beckham und Nicola Peltz überhäufen sich in Venedig mit leidenschaftlichen Küssen.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst gab’s den Preis, dann den Kuss! Nicola Peltz (31) hat am Samstag beim 83. Filmfestival von Venedig den „Rising Star Award“ der Kinéo Awards entgegengenommen. Kurz darauf strahlte sie bei der „It Will Happen Tonight“-Premiere auf dem roten Teppich und bekam von ihrem Ehemann Brooklyn Beckham (27) liebevolle Küsse.

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Das Promi-Pärchen knutschte, turtelte und schmachtete sich vor den Fotografen an, als gäbe es kein Morgen. Brooklyn nahm seine Frau immer wieder in den Arm und zeigte ganz offen, wie stolz er auf sie ist.

Ehemann als größter Fan
Und das völlig zu Recht: Nicola wurde bei den Kinéo Awards für ihre vielseitigen Leistungen vor und hinter der Kamera ausgezeichnet. Besonders ihr Film „Lola“ wurde gewürdigt. Die Milliardärstochter hat den Streifen selbst geschrieben, finanziert, Regie geführt und darüber hinaus auch noch die Hauptrolle gespielt. In Venedig feierte die Schauspielerin ihren Erfolg, mit einem Ehemann, der ihr größter Fan ist.

Ein Küsschen geht noch! Brookly hält seine Nicola liebevoll im Arm, um sie auf den Kopf zu ...
Ein Küsschen geht noch! Brookly hält seine Nicola liebevoll im Arm, um sie auf den Kopf zu küssen, so stolz ist er auf seine Frau.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Raffinierte Cut-outs am Red Carpet
Ihr Outfit: eine spektakuläre kobaltblaue Couture-Robe von Balenciaga. Das einarmige Kleid mit raffiniertem Cut-out, Schleier-Details und langer Schleppe ließ Nicola zum absoluten Hingucker werden.

Viel Schmuck brauchte es da nicht. Die Robe sprach für sich, während Nicola selbstbewusst über den roten Teppich schritt und für die Fotografen posierte. Brooklyn Beckham erschien im eleganten schwarzen Smoking. 

Ein absoluter Hingucker: Nicola trug ein atemberaubendes, violettfarbenes ...
Ein absoluter Hingucker: Nicola trug ein atemberaubendes, violettfarbenes Haute-Couture-Traumkleid von Balenciaga. Figurbetont, edel und extrem stilvoll zog die Milliardärs-Tochter alle Blicke auf sich.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, hat Anfang des Jahres mit Brooklyn Beckhams Familie gebrochen. In einem Statement distanzierte sich der älteste Beckham-Sohn von seinen Eltern Victoria und David Beckham.

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Er wirft ihnen vor, seine Ehe mit Nicola Peltz von Anfang an sabotiert zu haben und ihn kontrollieren zu wollen. Bei der Hochzeit des Paares in Florida soll es zu einem Zwischenfall mit seiner Mutter gekommen sein, bei dem das Ex-Spice-Girl den mit Nicola geplanten Brauttanz an sich gerissen haben soll. 

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