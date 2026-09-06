Sixpacks! Chartstürmer lassen die Hüllen fallen

Die strammen Waden stampfen im Takt der Volksmusik-Beats, die muskulösen Oberarme schwingen mit. Und was bei der Mountain Crew unter den Trachtenjankern verdächtig zuckt, wird spätestens bei der Zugabe enthüllt. „Wir können gar nicht anders, weil es das Publikum einfordert. Die Mädels kreischen, und die Buam reißen sich mit uns das Leiberl runter“, freut sich Frontmann Philipp Rafetseder (30) über den „nackten Wahnsinn“ um die Band. Mit der ersten CD „Lederhosen Bua“ ging es auf Platz eins der heimischen Charts.