Sixpacks! Chartstürmer lassen die Hüllen fallen

Ob Andreas Gabalier, Mountain Crew, Alexander Eder oder die Draufgänger: Immer mehr Musiker machen den Sixpack zur Show, ihren Körper zum Kapital und werden für viele junge Fans zum Vorbild.
Die strammen Waden stampfen im Takt der Volksmusik-Beats, die muskulösen Oberarme schwingen mit. Und was bei der Mountain Crew unter den Trachtenjankern verdächtig zuckt, wird spätestens bei der Zugabe enthüllt. „Wir können gar nicht anders, weil es das Publikum einfordert. Die Mädels kreischen, und die Buam reißen sich mit uns das Leiberl runter“, freut sich Frontmann Philipp Rafetseder (30) über den „nackten Wahnsinn“ um die Band. Mit der ersten CD „Lederhosen Bua“ ging es auf Platz eins der heimischen Charts.
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