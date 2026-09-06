Schon wieder 60 Meter! Zehentmayr lässt es krachen

Er hat es schon wieder getan! Die Rede ist natürlich von FC Pinzgau-Kicker Philipp Zehentmayr. Bereits im Vorjahr traf der Spielmacher aus rund 60 Meter gegen Wacker Innsbruck zur Führung. Am letzten Wochenende legte er gegen die Ried-Amateure einen nach. Wieder knapp 60 Meter, wieder aus der eigenen Hälfte, wieder ein Tor! Das ist kein Zufall mehr – das ist einfach die Zehentmayr-Distanz. Und die Torleute dürften sich mittlerweile wohl nur noch denken: „Nicht schon wieder!“
Beim ersten Saisonsieg des FC Pinzgau hat Philipp Zehentmayr wieder einmal aus der eigenen Hälfte getroffen und damit die Weichen zum 2:0-Erfolg über die Ried Amateure gestellt.
Die rote Laterne wurden die Pinzgauer in der Regionalliga Nord allerdings noch nicht los.
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