Schon wieder 60 Meter! Zehentmayr lässt es krachen

Er hat es schon wieder getan! Die Rede ist natürlich von FC Pinzgau-Kicker Philipp Zehentmayr. Bereits im Vorjahr traf der Spielmacher aus rund 60 Meter gegen Wacker Innsbruck zur Führung. Am letzten Wochenende legte er gegen die Ried-Amateure einen nach. Wieder knapp 60 Meter, wieder aus der eigenen Hälfte, wieder ein Tor! Das ist kein Zufall mehr – das ist einfach die Zehentmayr-Distanz. Und die Torleute dürften sich mittlerweile wohl nur noch denken: „Nicht schon wieder!“