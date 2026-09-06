Neuer Teamchef für Algeriens Nationalmannschaft

Im letzten Gruppenspiel gab es in einem hochdramatischen Duell gegen die ÖFB-Auswahl ein 3:3. Im Sechzehntelfinale scheiterte Algerien an der Schweiz (0:2). Der in Frankreich geborene Hemdani war zuletzt als U20-Coach für Algerien tätig und soll die „Wüstenfüchse“ zum Afrika Cup führen.