Neuer Teamchef für Algeriens Nationalmannschaft

Brahim Hemdani ist als neuer Fußball-Nationaltrainer von Algerien vorgestellt worden. Der 48-Jährige folgt Vladimir Petkovic nach, der Algerien bei der Fußball-WM in Nordamerika trainierte.
Im letzten Gruppenspiel gab es in einem hochdramatischen Duell gegen die ÖFB-Auswahl ein 3:3. Im Sechzehntelfinale scheiterte Algerien an der Schweiz (0:2). Der in Frankreich geborene Hemdani war zuletzt als U20-Coach für Algerien tätig und soll die „Wüstenfüchse“ zum Afrika Cup führen.
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