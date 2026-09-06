Polizei-Dienstzeitmodell: Pläne sorgen für Ärger

Mehr Flexibilität, bessere Planbarkeit und eine familienfreundlichere Polizei: Mit diesen Argumenten wirbt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für das neue Dienstzeitmodell, das seit 1. September in fünf österreichischen Bezirken getestet wird. Auch der Bezirk Bregenz ist dabei. Doch während der Minister zum Start noch einmal die Vorteile des neuen Systems hervorhob, fällt die erste Bilanz der Personalvertretung deutlich kritischer aus.