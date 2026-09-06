Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Netzhautablösung

Philipp: „Plötzlich waren da Blitze in den Augen“

Gesund Konkret
06.09.2026 10:00
Philipp Jelinek erzählt, wie es ihm mit seiner Netzhautablösung ergangen ist.
Philipp Jelinek erzählt, wie es ihm mit seiner Netzhautablösung ergangen ist.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Vorturner und Motivator Philipp Jelinek hatte auf einmal Probleme mit den Augen. Plötzlich begannen Blitze im linken Auge zu zucken. Und dann musste es ganz schnell gehen – er wurde operiert. Jetzt erzählt er seine Geschichte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Du legst dich ins Bett, schließt die Augen – und plötzlich beginnen im linken Auge Blitze zu zucken. Wie in einer Disco, eine Lichterkette, die sich im Kreis bewegt. So begann Ende Februar meine Krankengeschichte. Mein erster Gedanke: „Das hat mir mein Freund Thomas damals auch erzählt, als er eine Netzhautablösung hatte.“

Gleich am nächsten Morgen rief ich ihn an. Thomas ist nicht nur ein Freund, sondern auch mein Arzt und Urologe meines Vertrauens im Sanatorium Hera in Wien. Seine klare Ansage: „Das gehört angesehen.“ Zum Glück waren es damals „nur“ zwei kleine Einblutungen. Nach einigen Tagen Ruhe war bei der Kontrolle wieder alles in Ordnung. Ich sollte aber sofort kommen, falls sich die Sicht verändert.

Das Sichtfeld war eingeschränkt
Vier Monate später war es so weit. Plötzlich sah ich auf der Innenseite des linken Auges etwas, das wie ein Vorhang wirkte. Mein Sichtfeld war eingeschränkt. Am 6. Juli ging ich deshalb direkt nach der Sendung das Sanatorium Hera. Die Diagnose: zwei Netzhautrisse – und die mussten sofort behandelt werden. Mir wurde erst richtig bewusst, wie dringend es war, als ich erwähnte, dass ich noch Sendungen aufzeichnen müsse. „Nein, das muss sofort gemacht werden“, sagte Augenärztin OÄ Dr. Nina Popp. Ich solle ins Hanusch-Krankenhaus (W) fahren, dort werde ich bereits erwartet.

Langsam erholte sich Philipp Jelinek von der Operation.
Langsam erholte sich Philipp Jelinek von der Operation.(Bild: Krone-Collage/krone.tv )

Also schneller geht’s nicht: Um 10.30 Uhr Kontrolle im Sanatorium Hera, um 13.45 Uhr lag ich bereits auf dem OP-Tisch im Spital bei Dr. Christoph Leisser. Dafür bin ich bis heute dankbar. Die Operation unter örtlicher Betäubung war eine völlig neue Erfahrung. Man bekommt vieles mit, sieht aber nur Licht. Nach rund 75 Minuten war alles geschafft. Die erste Nacht musste ich mit gesenktem Kopf beziehungsweise in Bauchlage verbringen – für einen überzeugten Nicht-Bauchschläfer eine echte Herausforderung. Zum Glück gab es gerade die Fußball-WM. Also saß ich im Bett, den Kopf nach unten geneigt, und schaute mir die Spiele am Handy an.

Danach sollte ich vor allem auf der linken Seite schlafen und mich immer wieder hinlegen, damit sich die Netzhaut gut anlegen konnte. Eine sogenannte Gastamponade im Auge dient nach einer Netzhaut- oder Glaskörper-Operation (Vitrektomie) als Druckhilfe, um die Netzhaut an Ort und Stelle zu halten. Heute, einige Wochen später, sind vom Gas im Auge nur noch etwa zehn Prozent übrig. Die Sicht wird langsam besser. Sport darf ich wieder machen, nur größere Höhen muss ich noch meiden.

Gesundheit ist nicht selbstverständlich
Diese Erfahrung hat mich wieder einmal eines ganz deutlich gelehrt: Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann von einer Sekunde auf die andere alles anders sein. Das erdet und zeigt einem, was wirklich wichtig ist. In diesem Sinne: Schaut auf euch, genießt den Tag und haltet euch fit. Die einfachste Möglichkeit dazu: „Philipp bewegt“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
06.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bewegung und Impfungen
Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern
Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Krank nach der Reise
Nach dem Urlaub ist vor dem Krankenstand
Weissfleckenkrankheit
Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch
Experte klärt auf
Was Akne-Haut im Sommer braucht und neue Therapien
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
136.649 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
116.128 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Steiermark
Grazerin (24) getötet: Verdächtiger aus Familie
87.303 mal gelesen
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1442 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1232 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Innenpolitik
FPÖ-Chef droht dem ORF mit Volksbegehren
1153 mal kommentiert
FPÖ-Chef absolviert am Montag das letzte ORF-Sommergespräch.
Mehr Gesund Konkret
Netzhautablösung
Philipp: „Plötzlich waren da Blitze in den Augen“
Auszeit in Österreich
Bei Burnout und Krisen: Bauernhof als Kraftquelle
Herzleiden vorbeugen!
Die 6 besten Tipps für herzgesundes Essen
Leser fragen
„Wie kann ich Nasenbluten am besten stoppen?“
Gelungener Schulstart
Perfekte Jause: Tipps für den idealen Energiekick

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf