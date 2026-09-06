Philipp: „Plötzlich waren da Blitze in den Augen“

Also schneller geht’s nicht: Um 10.30 Uhr Kontrolle im Sanatorium Hera, um 13.45 Uhr lag ich bereits auf dem OP-Tisch im Spital bei Dr. Christoph Leisser. Dafür bin ich bis heute dankbar. Die Operation unter örtlicher Betäubung war eine völlig neue Erfahrung. Man bekommt vieles mit, sieht aber nur Licht. Nach rund 75 Minuten war alles geschafft. Die erste Nacht musste ich mit gesenktem Kopf beziehungsweise in Bauchlage verbringen – für einen überzeugten Nicht-Bauchschläfer eine echte Herausforderung. Zum Glück gab es gerade die Fußball-WM. Also saß ich im Bett, den Kopf nach unten geneigt, und schaute mir die Spiele am Handy an.