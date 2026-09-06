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Auch Zeuge wurde Opfer

30 Euro Beute: Dafür zückte Mann in Wien Messer

Wien
06.09.2026 10:47
Für zehn Euro soll der Verdächtige sogar ein Messer gezückt haben. Insgesamt soll er bei der ...
Für zehn Euro soll der Verdächtige sogar ein Messer gezückt haben. Insgesamt soll er bei der mutmaßlichen Tat 30 Euro erbeutet haben. (Symbolbild)(Bild: Kristina - stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Für wenig Bargeld soll ein 27-Jähriger am Samstagnachmittag sogar ein Messer gezückt haben. Am Mariahilfer Gürtel soll der Mann zunächst einer Frau 20 Euro entrissen haben. Als ein Zeuge einschritt, soll er auch diesen mit einem Messer bedroht und um weitere 10 Euro erleichtert haben.

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Als der Verdächtige entriss der Frau nicht nur die 20 Euro, anschließend soll er sie auch mit beiden Händen im Gesicht weggestoßen haben. Als der 46-jährige Zeuge einschreiten und den Mann zur Rede stellen wollte, soll die Situation plötzlich eskaliert sein:  Der 27-Jährige soll ein Messer gezogen und die Herausgabe des Bargelds gefordert haben, das der Zeuge gerade in der Hand hielt.

Zeuge alarmierte den Notruf
Wenig später soll der Verdächtige dem Mann einen Zehn-Euro-Schein entrissen und die Flucht ergriffen haben. Seine gesamte Beute: gerade einmal 30 Euro.

Der 46-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den 27-Jährigen anhalten und vorläufig festnehmen. Ein Teil des geraubten Bargeldes wurde sichergestellt.

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