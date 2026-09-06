30 Euro Beute: Dafür zückte Mann in Wien Messer

Als der Verdächtige entriss der Frau nicht nur die 20 Euro, anschließend soll er sie auch mit beiden Händen im Gesicht weggestoßen haben. Als der 46-jährige Zeuge einschreiten und den Mann zur Rede stellen wollte, soll die Situation plötzlich eskaliert sein: Der 27-Jährige soll ein Messer gezogen und die Herausgabe des Bargelds gefordert haben, das der Zeuge gerade in der Hand hielt.