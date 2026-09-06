30 Euro Beute: Dafür zückte Mann in Wien Messer

Für wenig Bargeld soll ein 27-Jähriger am Samstagnachmittag sogar ein Messer gezückt haben. Am Mariahilfer Gürtel soll der Mann zunächst einer Frau 20 Euro entrissen haben. Als ein Zeuge einschritt, soll er auch diesen mit einem Messer bedroht und um weitere 10 Euro erleichtert haben.
Als der Verdächtige entriss der Frau nicht nur die 20 Euro, anschließend soll er sie auch mit beiden Händen im Gesicht weggestoßen haben. Als der 46-jährige Zeuge einschreiten und den Mann zur Rede stellen wollte, soll die Situation plötzlich eskaliert sein: Der 27-Jährige soll ein Messer gezogen und die Herausgabe des Bargelds gefordert haben, das der Zeuge gerade in der Hand hielt.
Zeuge alarmierte den Notruf
Wenig später soll der Verdächtige dem Mann einen Zehn-Euro-Schein entrissen und die Flucht ergriffen haben. Seine gesamte Beute: gerade einmal 30 Euro.
Der 46-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den 27-Jährigen anhalten und vorläufig festnehmen. Ein Teil des geraubten Bargeldes wurde sichergestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.