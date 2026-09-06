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Fehlt in Königsklasse

Mourinho streicht zweifachen CL-Sieger aus Kader

Champions League
06.09.2026 10:30
Real-Trainer Jose Mourinho
Real-Trainer Jose Mourinho(Bild: EPA/SERGIO PEREZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid wird heuer ohne Ferland Mendy in der Königsklasse auf Titeljagd gehen. Der Linksverteidiger fehlt in Jose Mourinhos Aufgebot für die Champions League. 

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Mendy hatte sich Anfang Mai einen schweren Sehnenriss zugezogen, er wird wohl erst kommenden April auf den Rasen zurückkehren. Zu spät für Mourinho, der Portugiese verzichtet auf die Dienste des zweifachen Champions-League-Siegers.

Brisant: die ebenfalls verletzten Eder Militao und Rodrygo schafften es sehr wohl in den Kader für die Königsklasse. Gut, möglich also, dass die Nicht-Berücksichtigung Mendys auch sportliche Gründe hat. 

Ferland Mendy im Champions-League-Finale 2022 gegen den FC Liverpool
Ferland Mendy im Champions-League-Finale 2022 gegen den FC Liverpool(Bild: AFP)

Starke Konkurrenz
Bereits vor seiner Verletzung hatte der Franzose unter Alvaro Arbeloa seinen Stammplatz verloren, auf seiner Position kam vor allem Alvaro Carreas zum Einsatz. Außerdem verpflichtete Real in diesem Sommer mit Weltmeister Marc Cucurella einen weiteren Linksverteidiger. Mendy dürfte das wohl kaum in die Karten spielen ...

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