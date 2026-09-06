Mourinho streicht zweifachen CL-Sieger aus Kader

Starke Konkurrenz

Bereits vor seiner Verletzung hatte der Franzose unter Alvaro Arbeloa seinen Stammplatz verloren, auf seiner Position kam vor allem Alvaro Carreas zum Einsatz. Außerdem verpflichtete Real in diesem Sommer mit Weltmeister Marc Cucurella einen weiteren Linksverteidiger. Mendy dürfte das wohl kaum in die Karten spielen ...