Mattles steiniger Weg: schweres Gepäck, hohes Ziel

In rund einem Jahr finden in Tirol Landtagswahlen statt. Anders als sonst muss die ÖVP um den ersten Platz bangen. Zugleich ist unklar, welche Koalitionspartner zur Verfügung stehen. Alles hängt von LH Anton Mattle ab.
1. Landeshauptmann Anton Mattle inszeniert sich gerne auf Sommerwanderungen. Wenn er medienwirksam am Silvretta Ferwall Marsch teilnimmt, sammelt er Sympathiepunkte. Doch für die kommende Landtagswahl muss er einen schweren Rucksack namens Bundespartei mitschleppen. Die ÖVP als Regierungspartei in Wien droht ihn den Abhang hinunter zu ziehen.
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