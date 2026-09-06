Staatslimousinen: Die Macht auf vier Rädern

In der Heimatstadt von Bundeskanzler Christian Stocker sind Politiker-Dienstautos aus einer Zeit zu besichtigen, als diese noch für Staunen statt Ärger sorgten: von der Luxus-Limousine des SPÖ-Präsidenten Jonas bis zum Mercedes-Ponton von ÖVP-Außenminister Leopold Figl. Eine Zeitreise.